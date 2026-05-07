AB-ABD ticaret görüşmelerinde tıkanıklık sürüyor: Gümrük vergisi krizi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa menşeli araçlara yönelik gümrük vergilerini önümüzdeki haftadan itibaren yüzde 25'e çıkarma tehdidi, piyasalar ve siyasi çevrelerde endişe yarattı. Brüksel'de ise anlaşmaya ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle müzakerelerdeki tıkanıklık devam ediyor.

"TURNBERRY ANLAŞMASI" RİSK ALTINDA

Temmuz 2025'te temelleri atılan "Turnberry Anlaşması" kapsamında AB, ABD ürünlerine yönelik birçok vergiyi kaldırmayı kabul ederken, ABD de Avrupa otomobillerine yüzde 15 tavan gümrük vergisi uygulamayı taahhüt etmişti. Ancak AB içindeki gecikmeler ve ek düzenleme talepleri, Washington tarafında anlaşmanın zayıflatıldığı yönünde eleştirilere neden oldu.

AB İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI DERİNLEŞİYOR

Müzakerelerin uzamasındaki en önemli nedenlerden biri, Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmaya eklemek istediği korumacı maddeler olarak öne çıkıyor. Parlamenterler, anlaşmanın belirli bir süreyle sınırlı olmasını ve çiftçiler ile sanayi için daha güçlü koruma mekanizmaları içermesini talep ediyor.

ABD'DEN VERGİ ARTIŞI UYARISI

ABD'nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, kısa süre içinde somut ilerleme sağlanmaması halinde otomobil vergilerinde artışın çok yakın olduğunu ifade etti. Trump yönetimi ise AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak sert adımlar atılabileceği mesajını veriyor.

YENİ MÜZAKERE TARİHİ BELİRSİZLİĞİ AZALTMADI

AB Dönem Başkanlığı, süreci hızlandırma kararlılığını vurgulasa da yeni müzakere turunun 19 Mayıs'a ertelendiği açıklandı. Ancak Trump'ın vergi artışını önümüzdeki hafta devreye alma tehdidi, diplomatik çözüm için zamanın daraldığına işaret ediyor.