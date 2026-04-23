Hürmüz’de gerilim tırmanıyor: Petrol fiyatları yükselişte!

ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki fiili ablukanın sertleşmesi, petrol piyasalarında yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Fiyatlar üst üste dördüncü günde de yükselirken, küresel arz endişeleri derinleşiyor. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatleri itibarıyla uluslararası piyasalarda 103,25 dolardan işlem görüyor.

FİYATLAR KRİTİK SEVİYELERE YAKLAŞTI

Yeni bir müzakere turunun yapılamaması, piyasadaki belirsizliği büyüttü. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol 104 dolara yaklaşırken, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise 95 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan'da ilan edilen ateşkesin İran'dan yeni bir teklif gelene kadar süreceğini ifade etti. Ancak Tahran'dan gelen açıklamalar, müzakere ihtimalinin zayıf olduğunu ortaya koyuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını ateşkes ihlali olarak değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da baskı ve tehditlerin diplomasiye zarar verdiğini dile getirdi.

ANLAŞMAZLIK BAŞLIKLARI DERİNLEŞİYOR

Taraflar arasındaki gerilim yalnızca Hürmüz Boğazı'yla sınırlı değil. İran'ın nükleer programı ve İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonları, çözüm bulunamayan kritik konular arasında yer almayı sürdürüyor.

BOĞAZDA ÇATIŞMA RİSKİ BÜYÜYOR

Hürmüz Boğazı'nda kontrol mücadelesi giderek askeri boyuta taşındı. İran'a ait hücumbotların ticari gemilere ateş açtığı iddiaları gündeme gelirken, ABD güçlerinin de çok sayıda gemiye müdahale ettiği, bazılarını durdurduğu ve geri çevirdiği bildirildi.

Bu gelişmeler, küresel petrol taşımacılığının kilit noktalarından biri olan boğazdaki trafiği neredeyse durma noktasına getirdi. Körfez ülkelerinden yapılan sevkiyatlarda ciddi aksama yaşanıyor.

ABD İHRACATI ZİRVE YAPTI

Orta Doğu kaynaklı arz daralması, alıcıları alternatif kaynaklara yönlendirdi. Bu süreçte ABD, küresel talebin odağı haline geldi. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verileri, ülkenin petrol ve yakıt ihracatının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Öte yandan, ABD'de rafine ürün stoklarının tüm ana kalemlerde düşüş göstermesi, piyasadaki arz sıkışıklığına dair endişeleri artırdı.

UZMANLAR: YUKARI YÖNLÜ BASKI SÜREBİLİR

ING Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, müzakerelerde ilerleme sağlanamamasının piyasada çözüm beklentisini zayıflattığını ve arz kesintisi riskinin daha fazla fiyatlandığını belirtti.

BOK Financial Securities'ten Dennis Kissler ise taraflardan biri geri adım atmadıkça petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürebileceğini ifade etti.