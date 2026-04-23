Emeklilik yaşı yükseliyor: Ortalama süre 66 yıl 4 aya çıktı!

Hollanda'da emeklilik sistemi giderek daha ileri yaşlara kayıyor. 2025 verilerine göre, çalışanların ortalama emeklilik yaşı bir önceki yıla kıyasla 2,5 ay artarak 66 yıl 4 aya ulaştı.

100 BİNİ AŞKIN KİŞİ EMEKLİ OLDU

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verileri, 2025 yılında 100 binden fazla kişinin emekliliğe ayrıldığını ortaya koydu. Bu süreçte emeklilik yaşındaki artış dikkat çekici bir eğilim olarak öne çıktı.

ERKEN EMEKLİLİKTE GERİLEME

Ortalama yaşın yükselmesinde erken emeklilik oranındaki düşüş belirleyici oldu. 2025'te çalışanların yüzde 40'ı 67 yaşından önce emekli olurken, bu oran 2024'te yüzde 46 seviyesindeydi.

SERBEST ÇALIŞANLAR DAHA GEÇ BIRAKIYOR

Serbest çalışanlar, ücretli çalışanlara kıyasla iş hayatında daha uzun süre kalıyor. Bu grupta ortalama emeklilik yaşı 68 yıl 9 ay olarak hesaplanırken, yaklaşık 3 yıllık fark dikkat çekiyor.

KADINLARIN SİSTEMDEKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR

Emekli olanlar içinde kadınların payı son yıllarda belirgin şekilde yükseldi. 2000 yılında yüzde 28 olan oran, 2025'te yüzde 45'e çıktı. Öte yandan kadınlar, ortalama olarak erkeklerden yaklaşık 5 ay daha erken emekli oluyor.