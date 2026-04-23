Bitcoin’de gözler 80 bin dolar seviyesinde!

Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseliş sonrası duraksama evresine girdi. 78 bin doların üzerinde tutunan Bitcoin'de yatırımcılar, kısa vadede yön arayışını sürdürüyor.

78 BİN DOLAR ÜZERİNDE DENGELİ GÖRÜNÜM

ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilim, piyasalarda temkinli havayı koruyor. Bitcoin, gün içinde yatay bir seyir izleyerek 78 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.

TSİ 10:20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 78.153 dolardan işlem gören Bitcoin, bir önceki gün 79 bin doların üzerine çıkarak şubat ayı başından bu yana en yüksek seviyesini test etmişti.

TEKNİK SEVİYELER YÖNÜ BELİRLİYOR

Analistlere göre Bitcoin'de kısa vadeli hareketler teknik eşiklere bağlı şekilleniyor.

76 bin doların aşılmasıyla birlikte düşüş yönlü pozisyonların bir kısmı kapanırken, türev piyasalardaki yüksek açık pozisyonlar ani fiyat hareketlerine zemin hazırlıyor.

Bu tabloda 79 bin dolar güçlü bir direnç olarak öne çıkarken, geri çekilmelerde 73–75 bin dolar aralığı kritik destek bölgesi olarak değerlendiriliyor.

OYNAKLIK UYARISI: BELİRSİZLİK FİYATLAMAYI ETKİLİYOR

Uzmanlar, jeopolitik riskler ve enerji piyasalarındaki gelişmeler netleşmeden Bitcoin'de dalgalı seyrin sürebileceğini belirtiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı riskler, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

Öte yandan diplomatik gerilimin azalması halinde Bitcoin'in yeniden 80 bin dolar seviyesini test edebileceği ifade ediliyor.

ABD-İRAN HATTINDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi uzatma kararına rağmen, taraflar arasında tam bir uzlaşı sağlanmış değil. İran'ın süreci resmen kabul etmemesi ve ABD'nin deniz ablukasına yönelik tepkiler, belirsizliği artırıyor.

HÜRMÜZ GERİLİMİ ENERJİ VE KRİPTO PİYASALARINI ETKİLİYOR

İran Devrim Muhafızları'nın bölgede bazı gemilere müdahale ettiği ve ateş açıldığı yönündeki haberler, küresel enerji arzına dair endişeleri güçlendirdi. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerinde tutarken, riskli varlıklarda da oynaklığı artırıyor.