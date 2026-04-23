Bankacılık devinden altın için kritik tahmin: Gram altın kaç TL olacak? İşte yanıtı...

Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin 2026 öngörüsünde önemli bir revizyona gitti. Banka, ons altın için yılın ikinci yarısına yönelik hedefini 5.700 dolardan 5.200 dolara düşürdü.

HEDEF REVİZYONUNUN NEDENİ: 6 HAFTALIK SERT DÜŞÜŞ

Altın piyasasında son altı haftada yaşanan yoğun satış baskısı, bu kararın temel gerekçesi olarak öne çıktı. Bu süreçte ons altın yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek 4.800 dolar seviyelerine kadar geriledi.

YÜKSELİŞ POTANSİYELİ HÂLÂ MASADA

Her ne kadar tahmin aşağı çekilmiş olsa da Morgan Stanley, mevcut fiyat seviyelerine göre altının hâlâ ciddi bir yükseliş alanına sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Bankanın analizine göre:

Merkez bankalarının devam eden talebi,

Küresel para birimlerinde değer kaybı endişeleri

Jeopolitik riskler

altın fiyatlarını destekleyen en güçlü faktörler arasında bulunuyor.

DÜŞÜŞÜ TETİKLEYEN ÜÇ KRİTİK ETKEN

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede üç temel unsur etkili oldu:

Merkez bankalarının altın alımlarının ivme kaybetmesi ETF'lerden yoğun para çıkışının yaşanması Teknik destek seviyelerinin kırılmasıyla satışların hızlanması

Bu dönemde TCMB'nin bir ay içinde 52 ton altın satması, dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

RİSK İŞTAHI ARTTI: PİYASALAR ALTINDAN HİSSE SENEDİNE KAYDI

Altın zayıflarken küresel hisse piyasaları güçlü bir seyir izledi. ABD'de S&P 500 endeksi savaş öncesi seviyelerini aşarak yeni rekorlar kırdı. Bu tablo, yatırımcıların kısa vadede güvenli limandan ziyade riskli varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

ROTAYI BELİRLEYECEK GELİŞMELER: FED VE ENFLASYON

Uzmanlara göre altının yönünde en belirleyici unsurlar ABD'den gelecek veriler olacak. Özellikle:

Enflasyon oranları

İstihdam verileri

Fed'in faiz politikası

piyasanın seyrini şekillendirecek.

Morgan Stanley, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için faiz indirimlerinin başlaması ve tahvil piyasalarında volatilitenin azalması gerektiğini vurguluyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Ons altın 5.200 dolar olursa gram altının tahmini TL fiyatı şöyle hesaplanır:

1 ons = 31,1035 gram

5.200 / 31,1035 ≈ 167,18 dolar/gram

Bugünkü kur: 44,93 TL

167,18 × 44,93 = yaklaşık 7.512 TL

Ons 5.200 dolar olursa gram altın yaklaşık 7.500 TL seviyesine çıkar.

