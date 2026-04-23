Avrupa’da jet yakıtı krizi derinleşiyor: Yaz sezonu tehlikede!

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte havacılık yakıtı tedarik zinciri ciddi şekilde sekteye uğradı. Avrupa Birliği yetkilileri durumu "ciddi bir kriz" olarak tanımlarken, AB Enerji Komiseri Dan Jørgensen, milyonlarca kişinin tatil planlarının risk altında olabileceğini ifade etti.

UÇUŞ İPTALLERİ VE FİYAT ARTIŞI GÜNDEMDE

Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre, büyük havayolu şirketlerinden Lufthansa'nın yaklaşık 20 bin uçuşu iptal etmeyi planladığı belirtiliyor. Bu durumun bilet fiyatlarını da yukarı çekmesi beklenirken, kriz başlangıçta maliyet kaynaklı olsa da zamanla arz sıkıntısına dönüşebilir.

ENERJİ AJANSI'NDAN KRİTİK UYARI

Uluslararası Enerji Ajansı, önümüzdeki 5–6 hafta içinde ciddi yakıt arz sorunlarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'daki havalimanlarında yaz sezonu boyunca yakıt tedarikinin kesintiye uğrama riski de gündeme geldi. Ayrıca savaş sona erse bile jet yakıtı fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği öngörülüyor.

ACİL ÖNLEMLER DEVREDE

Enerji altyapısındaki olası risklere karşı hükümetler harekete geçti. İngiltere, yakıt arz güvenliğini sağlamak için acil planlar hazırlarken süreç Ulaştırma ve Enerji Güvenliği bakanlıkları koordinasyonunda yürütülüyor. Başbakan Keir Starmer da konuya ilişkin özel bir kriz toplantısı gerçekleştirdi.

HAVAYOLLARI STOK YÖNETİMİNE YÖNELDİ

Şu aşamada İngiltere'de doğrudan bir yakıt kıtlığı yaşanmasa da havayolu şirketleri riskleri azaltmak için önceden yakıt alımı ve stoklama stratejisine yöneldi. Ancak kriz uzarsa mevcut stokların yetersiz kalabileceği değerlendiriliyor.

SEKTÖR HÜKÜMET DESTEĞİ BEKLİYOR

Havacılık sektörü, arzın sürdürülebilirliği için devlet desteği talep ederken artan yakıt maliyetleri operasyonel yükü artırıyor. Yaşanan gelişmeler, İran savaşı sonrası küresel enerji krizinin havacılık sektörüne etkisini daha görünür hale getiriyor.