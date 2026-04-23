Avrupa otomotiv pazarı hızlandı: Elektrikli araçlar satışları yukarı taşıdı!

Avrupa'da otomobil satışları mart ayında güçlü bir toparlanma gösterdi. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik artan ilgi, toplam pazarın büyümesinde belirleyici rol oynadı.

SATIŞLAR YÜZDE 11'İ AŞAN ARTIŞLA 1,58 MİLYONA ÇIKTI

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre mart ayında yeni otomobil kayıtları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 yükselerek 1,58 milyon adede ulaştı. Bu artışta özellikle elektrikli mobiliteye geçiş trendinin etkisi öne çıktı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLER PAZARI DOMİNE EDİYOR

Pazarın büyümesinde en büyük katkı bataryalı elektrikli araçlar (BEV) ve hibrit modellerden geldi.

BEV satışları yüzde 41,7 arttı.

Hibrit araç satışları yüzde 15,3 yükseldi.

Benzinli araç satışları ise yüzde 10,2 geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde hibrit araçlar yüzde 38,6 pazar payıyla lider konumda bulunurken, benzinli modeller yüzde 22,6 ile ikinci sıraya geriledi. Tam elektrikli araçların payı ise yüzde 19,4 olarak kaydedildi.

TESLA VE BYD'DEN DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ

Mart ayında üretici bazlı satışlarda da önemli artışlar görüldü.

Tesla, satışlarını yüzde 84,3 artırarak 52.600 adede ulaştı.

Çinli BYD, yüzde 147,6'lık sıçramayla 37.580 satışa imza attı.

Bu rakamlar, özellikle uygun fiyatlı elektrikli modeller sunan markaların rekabette avantaj kazandığını gösteriyor.

TÜKETİCİ TERCİHİ HIZLA DEĞİŞİYOR

Veriler, Avrupa'da tüketicilerin fosil yakıtlı araçlardan uzaklaşarak elektrikli ve hibrit modellere yöneldiğini teyit ediyor. Bu yönelimde:

karbon emisyon hedefleri,

çevreci politikalar,

devlet teşvikleri

önde gelen etkenler arasında yer alıyor.

Elektrikli araç segmentinde agresif bir büyüme stratejisi izleyen BYD gibi markaların pazardaki varlıklarını hızla güçlendirdiği görülüyor. Bu trendin, önümüzdeki dönemlerde Avrupa otomotiv pazarının dinamiklerini daha da değiştirmesi bekleniyor.