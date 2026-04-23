Asya borsaları negatif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi uzatma kararına ilişkin olarak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği zaman anlamlı olur." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise deniz güvenliğini tehlikeye atan ve birinin İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen iki yabancı gemiye el konulduğunu ve İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran için "kırmızı çizgi" olduğu vurgulandı.

Taraflardan gelen açıklamaların savaşa yönelik belirsizlikleri gidermemesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, piyasalarda risk iştahı baskılanmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle Asya tarafında Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor.

ASYA'DA ENERJİ DİPLOMASİSİ HIZ KAZANDI

Orta Doğu'daki sürecin yanı sıra bölgedeki enerji diplomasisi de devam ederken, Güney Kore ile Vietnam, enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinde işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Vietnam'a resmi ziyarette bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile başkent Hanoi'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan taraflar, Orta Doğu'daki gelişmelerin küresel tedarik zincirlerinde değişkenliklere yol açtığını belirterek, söz konusu belirsizlik ortamında ikili işbirliğinin öneminin arttığına işaret etti.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2030'a kadar 150 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Görüşme kapsamında taraflar, enerji, altyapı, teknoloji ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini artırmaya yönelik 12 mutabakat zaptı imzaladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD-İsrail/İran Savaşı etkisindeki Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini ele aldı.

JAPONYA'DA İMALAT SANAYİ AKTİVİTESİ ORTA DOĞU GERİLİMİNİN ETKİSİYLE GÜÇLENDİ

Bölgede makroekonomik veri akışı da yakından takip ediliyor. Japonya'da nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede hizmet sektörü PMI ise 51,2 ile geçen aya göre gerilese de güçlü kalmayı sürdürdü.

İmalat sanayindeki söz konusu genişlemede firmaların Orta Doğu'daki gerilimler kaynaklı potansiyel tedarik endişeleriyle üretimi artırması etkili oldu.

Japonya'da bileşik PMI ise geçen ayki 53 seviyesinden 52,4'e geriledi. Hizmet sektöründeki artışın yavaşlaması, bileşik PMI'da sınırlı da olsa geri çekilmeye neden oldu.

Öte yandan, Güney Kore ekonomisi yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 1,7, yıllık bazda da yüzde 3,6 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. Ülkede nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi ise geçen aya göre azalarak 99,2 oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 azalışla 59.143,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.475,8 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 4.093 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1 düşüşle 25.900 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 azalışla 77.846 puan seviyesinde bulunuyor.