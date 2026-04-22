VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 azalışla 16.590,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında düşüşünü sürdürerek 16.430,00 puandan kapandı.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 16.605,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

TCMB'nin karar metni ve yapacağı yönlendirmeler, piyasa fiyatlamaları açısından kritik öneme sahip bulunuyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.