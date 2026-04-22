İngiltere’de enflasyon yükseldi: Savaş etkisiyle enerji fiyatları artışa geçti

Enflasyondaki artışın en önemli nedeni, akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert yükseliş oldu. Fiyatlar, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana görülen en büyük aylık artışla yüzde 8,7 yükseldi. Öte yandan, temel enflasyon göstergelerinden biri olan hizmet enflasyonu da yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e çıkarak yukarı yönlü baskının sürdüğünü gösterdi.

Gelişmeler, Orta Doğu'daki krizlerin küresel fiyat dengelerini nasıl etkilediğini de ortaya koyuyor. ABD ile İran arasında 53 gündür süren ve Basra Körfezi üzerinden petrol ve doğal gaz akışını ciddi şekilde sınırlayan gerilim, enerji piyasalarında fiyatları yukarı çekti. Bu süreçte Brent petrol fiyatı da 100 dolar seviyesine yaklaşarak yüksek seyrini korudu.

Enflasyonun yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 hedef seviyesine gerilemesi, Bank of England'ın faiz indirimlerine devam etmesini mümkün kılabilecek bir senaryo olarak görülüyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte enflasyonun yüzde 3 civarında kalabileceği ve üçüncü çeyrekte yeniden hızlanabileceği beklentisi öne çıkıyor. Bu durum, faiz artırımı ihtimalini de yeniden gündeme taşıdı.

Para politikası yapıcılarının, 30 Nisan'daki toplantıda faizleri sabit tutması beklenirken, enerji kaynaklı fiyat şoklarının ekonomiye yayılmasını önlemek için gerektiğinde müdahale edilebileceği sinyali verildi.