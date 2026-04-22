Bitcoin 78 bin doları test etti: Kripto piyasasında yükseliş rüzgarı ve yeni zirve beklentisi!

Kripto para piyasalarında güçlü yükseliş eğilimi sürerken Bitcoin 78 bin dolar seviyesini test etti. Fiyatlardaki artışta hem azalan jeopolitik riskler hem de kurumsal yatırımcıların alımları etkili oldu.

Çarşamba sabahı Bitcoin 78.068,63 dolara kadar yükselerek gün içinde yüzde 2,82'lik artış kaydetti. İşlem saatlerinde ise fiyat 77.900 dolar seviyelerinde dengelendi.

ALTCOİNLERDE DE POZİTİF GÖRÜNÜM

Yükseliş sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum ve diğer büyük altcoinler de değer kazandı. Ethereum yüzde 3'ün üzerinde artışla 2.392 dolar seviyesine çıkarken, XRP yaklaşık yüzde 2 yükselişle 1,45 dolar bandında işlem gördü.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ

Piyasa analistleri, Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmasının güçlü bir psikolojik destek oluşturduğunu belirtiyor. Son yükselişle birlikte 75 bin doların yeniden aşılması, teknik olarak yukarı yönlü trendin güç kazandığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu seviyelerin korunması durumunda piyasada yeni zirve denemelerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLAMAYI ETKİLİYOR

Piyasadaki yükselişin arkasında, ABD'nin İran ile ateşkesi uzatması sonrası gerilimin kısmen azalması yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan bu karar, kısa vadeli risk algısını düşürerek kripto varlıklara talebi artırdı.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ALIMLARI GÜÇ VERDİ

Öte yandan kurumsal yatırımcı ilgisi de piyasayı desteklemeye devam ediyor. Michael Saylor'ın liderliğindeki Strategy yaklaşık 2,54 milyar dolar karşılığında 34.164 Bitcoin satın aldı. Böylece şirketin toplam varlığı 815 bin Bitcoin'in üzerine çıktı.

Buna ek olarak Morgan Stanley de portföyüne 215 Bitcoin ekleyerek yaklaşık 16,4 milyon dolarlık yeni alım gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte bankanın Bitcoin varlıkları 1.820 seviyesine yükseldi.

Kripto piyasalarında hem makro gelişmeler hem de kurumsal talep, yükseliş trendinin ana belirleyicileri olmaya devam ediyor.