    Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:00 Son Güncelleme: 22.04.2026 10:02

    ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Trump’tan İran’a gizli sevkiyat iddiası

    • ABONE OL

    ABD ile Çin arasındaki gerilim yeni bir iddiayla yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in İran’a silah ya da askeri ekipman gönderdiğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Çin'den gelen bir gemiyi durdurduğunu belirterek, gemide İran'a gönderildiği düşünülen ve "hediye" olarak nitelendirdiği bazı materyallerin bulunduğunu öne sürdü.

    Bloomberg'in aktardığına göre Trump, Salı günü CNBC'ye verdiği röportajda, "Dün bir gemiyi durdurduk. İçinde pek de iyi olmayan şeyler vardı. Belki de bu, Çin'den gelen bir hediyeydi, kesin bilmiyorum. Başkan Xi Jinping ile bir anlaşmamız olduğunu düşünüyordum ama sorun değil. Savaşın doğası bu," ifadelerini kullandı.

    Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama yapılmazken, Çin tarafı iddiaları kesin bir dille reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, söz konusu geminin yabancı bir konteyner gemisi olduğunu belirterek, Çin'in bu olayla ilişkilendirilmesini ve ortaya atılan spekülasyonları kabul etmediklerini ifade etti.

    ABD'deki Çin Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada, Çin'in askeri ihracat politikalarını "dikkatli ve sorumlu" bir şekilde yürüttüğünü ve çift kullanımlı ürünlerin sıkı denetime tabi olduğunu vurguladı.