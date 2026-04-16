Goldman Sachs’ın işlem gelirleri ilk çeyrekte yüzde 10 düştü

Bankanın bu alandaki gelirleri yüzde 10 azalarak 4,01 milyar dolara düştü. Gerilemede özellikle faiz işlemleri, mortgage ve kredi ürünlerindeki yavaşlama etkili oldu.

Mart ayında petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve faiz indirimi beklentilerindeki değişim, döviz ve tahvil piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Piyasa yapıcı rolü gereği bazı pozisyonları taşımak zorunda kalan banka, bu süreçte zarar yazdı.

Goldman Sachs Başkanı John Waldron, kısa vadeli oynaklığa rağmen işlem biriminin genel performansına ilişkin endişe duymadıklarını ifade etti.

Wells Fargo analisti Mike Mayo ise söz konusu düşüşün şimdilik tek çeyreklik bir zayıflık olarak görülebileceğini, ancak benzer sonuçların devam etmesi halinde soru işaretlerinin artabileceğine dikkat çekti.