Türkiye’ye Şubat’ta 780 milyon dolar doğrudan yatırım girişi oldu

Söz konusu rakamla birlikte yılın ilk iki ayında toplam yatırım miktarı 1,5 milyar dolara ulaşırken, 2003 yılından bu yana ülkeye gelen toplam doğrudan yatırım tutarı 289 milyar doları geçti.

Şubat ayında kaydedilen 780 milyon dolarlık toplam yatırımın 370 milyon doları yatırım sermayesi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde borçlanma araçları üzerinden 513 milyon dolarlık giriş sağlanırken, yabancılara yapılan gayrimenkul satışları 230 milyon dolarlık katkı sundu. Öte yandan, 333 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi toplam giriş üzerinde aşağı yönlü etki yarattı.

Sektörel dağılıma bakıldığında, Şubat ayında 65 milyon dolarlık yatırım çeken bilgi ve iletişim sektörü yüzde 18 payla ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 17 ile finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 14 ile toptan ve perakende ticaret sektörü takip etti. Yılın ilk iki aylık toplamında ise en fazla yatırımı 146 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret, 143 milyon dolarla elektronik imalat aldı.

Ülke bazlı değerlendirmede, Şubat ayında en büyük payı yüzde 18 ile Birleşik Arap Emirlikleri aldı. Singapur ve ABD yüzde 15'er payla onu izlerken, Almanya yüzde 14, İspanya ise yüzde 9 pay elde etti. 2026'nın ilk iki ayında ise Almanya 198 milyon dolarlık yatırımla ilk sırada yer alırken, Hollanda 118 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri 95 milyon dolarla öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Ayrıca, 2003-2025 döneminde Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 59'unun Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı olduğu görülürken, 2026 Şubat ayında AB ülkelerinin payı yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.