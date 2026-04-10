Hürmüz Boğazı riski: Japonya stratejik petrol rezervlerini yeniden kullanabilir

Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik petrol arzı endişelerini artırırken, Japonya Mayıs ayında yaklaşık 20 günlük tüketime denk gelecek şekilde stratejik rezervlerinden yeni bir salım yapmayı değerlendiriyor.

HÜRMÜZ BELİRSİZLİĞİ JAPONYA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerine yönelik risklerin sürmesi, Japonya'yı enerji güvenliği konusunda yeni adımlar atmaya yöneltti. Ülke, Mayıs ayında stratejik petrol rezervlerinden yaklaşık 20 günlük tüketimi karşılayacak düzeyde ek salım yapma seçeneğini gündemine aldı.

ENERJİDE ORTA DOĞU BAĞIMLILIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılayan Japonya, petrol talebinin yaklaşık yüzde 95'ini Orta Doğu'dan sağlıyor. Bu yüksek bağımlılık, küresel krizlere karşı ülkeyi daha hassas hale getiriyor. Japonya, bu çerçevede mart ayı sonunda ulusal rezervlerinden piyasaya petrol sunmaya başlamıştı.

KÜRESEL PETROL SALIMINA KATKI SAĞLADI

Söz konusu adım, Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve toplamda 400 milyon varile ulaşan küresel petrol ve yakıt salımının bir parçası olarak hayata geçirildi.

80 MİLYON VARİLLİK REZERV PİYASAYA SUNULDU

Japonya'nın bu süreçte piyasaya verdiği toplam 80 milyon varillik rezervin 54 milyon varili ham petrolden, 26 milyon varili ise rafine ürünlerden oluştu.

YENİ SALIM İÇİN HAZIRLIK MESAJI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, rezervlerin ilk kez devreye alındığı dönemde Fatih Birol ile görüşerek, ihtiyaç halinde ek petrol salımı için hazırlıklı olunması talimatını verdi.

ARZ KESİNTİLERİNE KARŞI KIRILGANLIK SÜRÜYOR

Petrol ithalatının büyük bölümünü Orta Doğu'dan gerçekleştiren ve sevkiyatın önemli kısmını Hürmüz Boğazı üzerinden sağlayan Japonya, küresel arz kesintilerine karşı kırılgan konumunu korumaya devam ediyor.