EBRD’den savaştan etkilenen ekonomiler için 5 milyar avro finansman paketi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) açıklamasına göre, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle bölgedeki ekonomilere destek sağlamak için bir program başlatıldı.

Bu kapsamda, savaştan doğrudan etkilenen ülkelere sağlanmak üzere 5 milyar avro finansman açıklayan EBRD, Batı Şeria ve Gazze ile Irak, Ürdün, Lübnan ve bölgedeki etkilenen diğer komşu ülkelere odaklanacak.

Bu ülkelerin yanı sıra Mısır, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan gibi etkilenen komşu ülkeler de söz konusu finansmandan yararlanabilecek.

Sağlanacak finansmanın hacmi, bölgede hızla değişen koşullar nedeniyle ülkelerin taleplerine bağlı olacak.

Bankanın yaklaşımı iki aşamadan oluşacak. Ekonomik faaliyeti destekleyerek, finans sektörünün istikrarını güçlendirerek ve temel hizmetlerin sürekliliğini sağlayarak acil rahatlama sağlanması hedeflenirken, ardından etkilenen ekonomilerde büyüme ve sürdürülebilir toparlanma için temeller atılacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine karşı ülkelere bir destek sunmak için hazır konumda olduklarını belirterek "Belirsizliğin arttığı bir dönemde, başkalarının geri çekilebileceği yerlerde biz daha fazla devreye giriyoruz ve bunu yaparken sağlam bankacılık temellerini koruyoruz. Zor zamanlarda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ekonomileri, müşterileri ve insanları desteklemek için buradayız." ifadelerini kullandı.