Fitch’ten Katar bankalarına negatif izleme kararı: 8 bankanın notu risk altında!

Bu kapsamda Qatar National Bank (QNB), Qatar Islamic Bank, AlRayan Bank, Commercial Bank, Doha Bank, Dukhan Bank, Qatar International Islamic Bank ve Ahli Bank yer aldı. QNB dışındaki bankaların kısa vadeli kredi notları da aynı şekilde negatif izlemeye alındı.

Kurum, söz konusu bankaların kredi notlarının büyük ölçüde devlet desteği beklentisine bağlı olduğunu belirtirken, bu kararın Katar'ın kredi notuna yönelik negatif izleme sürecini yansıttığını ifade etti. İran savaşı sonrası artan jeopolitik riskler, güvenlik ortamındaki belirsizlikler ve enerji altyapısına yönelik olası tehditlerin, devletin bankacılık sektörüne destek sağlama kapasitesini zayıflatabileceği vurgulandı.

Öte yandan Qatar National Bank'ın (QNB), sektördeki güçlü konumu ve devletle yakın ilişkileri nedeniyle diğer bankalara kıyasla bir kademe daha yüksek devlet destek notuna sahip olduğu belirtildi.