Citi’den Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisi

Citigroup ekonomistleri, özellikle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskleri artırdığına dikkat çekti.

Yayımlanan analizde, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin zaten kırılgan olan enflasyon dinamiklerini daha karmaşık hale getirdiği vurgulandı. Ekonomistler, mevcut koşulların makroekonomik dengeler üzerinde ek baskı yarattığını ifade etti.

Raporda ayrıca, kur istikrarının tek başına enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için yeterli olmayabileceği belirtildi. Yüksek enerji maliyetleri, dolarizasyon eğilimi, zayıflayan büyüme beklentileri ve artan rekabet baskısının para politikası açısından zorlu bir tablo oluşturduğu kaydedildi.

Faiz politikası tarafında ise Citigroup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayında politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Ancak rezervler üzerindeki baskının sürmesi veya yerli yatırımcı davranışlarında belirgin bir değişim yaşanması halinde ek sıkılaştırma adımlarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.