Trump yönetimi, savunma için 1,5 trilyon dolarlık kaynak talep etti

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2027 mali yılına ilişkin hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu.

Bütçe teklifine göre, 2027 mali yılında isteğe bağlı harcamalar için 1,8 trilyon dolar, zorunlu kaynaklar da dahil edildiğinde toplam 2,2 trilyon dolarlık kaynak talep edildi.

Bütçede savunma dışı harcamalarda 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılına kıyasla 73 milyar dolarlık (yüzde 10 oranında) kesinti planlanıyor.

Savunma için toplam 1,5 trilyon dolarlık kaynak ayrılması öngörülürken, söz konusu tutarda 2026 mali yılına kıyasla yapılan 445 milyar dolarlık (yüzde 42 oranında) artış dikkati çekiyor.

Savunma için talep edilen kaynağın 1,1 trilyon dolarlık kısmının Savunma Bakanlığının yıllık harcamaları için ayrılması planlanıyor.

Ayrıca, kritik mühimmatlara erişimin artırılması ve savunma sanayi kapasitesinin genişletilmesi amacıyla 350 milyar dolarlık ek zorunlu kaynak talep ediliyor.

Savunma harcamaları kapsamında askeri personel için rütbelere göre yüzde 5 ile yüzde 7 arasında değişen oranlarda zam öngörülürken, bütçeyle "Altın Kubbe" (Golden Dome) savunma projesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yerli tedarik zincirini güçlendirmek için kritik mineral yatırımlarının artırılması da planlanırken, toplam 65,8 milyar dolar ayrılarak 18'i muharebe gemisi olmak üzere toplam 34 gemi siparişi verilmesi planlanıyor.

SUÇLARI ÖNLEMEK İÇİN DAHA FAZLA YATIRIM ÖNGÖRÜLÜYOR

Şiddet suçlarını durdurmaya ilişkin yatırımların da öngörüldüğü 2027 bütçesinde, federal kolluk kuvvetleri için bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 19 milyar dolardan fazla yatırım yapılması hedefleniyor.

Yasa dışı göçmenlerin hızla sınır dışı edilmesine yönelik, Adalet Bakanlığının göçmenlik yargıç kadrosunu korumasını ve sınır dışı duruşmaları için mahkeme salonu alanını genişletmesini sağlayacak kaynak da artırılıyor.

Bütçede Ulaştırma Güvenlik İdaresinin (TSA) havalimanı güvenlik tarama işlemlerinin özelleştirilmesi sürecinin başlatılması da öneriliyor.

Öte yandan, özellikle iklim değişikliği odaklı enerji programları, bazı eğitim destekleri ve uluslararası yardım fonları dahil olmak üzere birçok programın bütçesinin tamamen kesilmesi planlanıyor.

ABD'de 2027 mali yılında Gazi İşleri Bakanlığına 144,9 milyar dolar, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına 110,5 milyar dolar, Eğitim Bakanlığına 76,5 milyar dolar, İç Güvenlik Bakanlığına 63 milyar dolar, Enerji Bakanlığına 53,9 milyar dolar, Adalet Bakanlığına 40,8 milyar dolar, Dışişleri Bakanlığına 35,6 milyar dolar, Ulaştırma Bakanlığına 26,6 milyar dolar, Tarım Bakanlığına 20,8 milyar dolar, İçişleri Bakanlığına 15,9 milyar dolar, Hazine Bakanlığına 11,5 milyar dolar, Çalışma Bakanlığına 9,9 milyar dolar ve Ticaret Bakanlığına 9,2 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

ABD EKONOMİSİNİN YÜZDE 3,1 BÜYÜYECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Ekonomik tahminlerin de yer aldığı bütçe teklifinde, ABD ekonomisinin 2026 ve 2027'de yüzde 3,1'er büyümesi bekleniyor.

Ülkede enflasyonun ise 2026 sonunda yüzde 2,5 ve 2027'de yüzde 2,3 olması öngörülüyor.