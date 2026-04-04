İsviçre frangı yeniden güvenli liman mı?

Küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve jeopolitik gerilimlerin artması, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden olurken, bu durum döviz kurlarındaki dengeleri de değiştiriyor. İsviçre ekonomisinin disiplinli yapısı ve düşük enflasyon oranı, frangın Euro karşısındaki kayıplarını telafi edip edemeyeceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Piyasalardaki bu beklenti yalnızca kur hareketiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Avrupa ekonomisinin genel görünümüne dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. İsviçre'de artan enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi, İsviçre Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahale kapasitesini sınırlandırırken, bu durumun frangın değer kazanmasına zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor. Yatırımcılar, güvenli liman talebindeki artışla birlikte frangın Euro karşısında yeniden güç kazanıp kazanamayacağını yakından izliyor.

ENFLASYON VE MERKEZ BANKASI POLİTİKALARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs'ın yayımladığı son analizler, İsviçre frangının önümüzdeki dönemde Euro karşısında toparlanabileceğine işaret ediyor. Bankanın değerlendirmelerine göre, ülkedeki enflasyonist baskılar İsviçre Merkez Bankası'nın kur üzerindeki baskılayıcı etkisini azaltabilir. Bu gelişme, EUR/CHF paritesinde aşağı yönlü bir hareketin önünü açabilir. Özellikle 2022'de görülen benzer toparlanma senaryolarının tekrar yaşanıp yaşanmayacağı, yatırımcı stratejilerinde belirleyici rol oynuyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ YENİDEN ARTIYOR MU?

Artan jeopolitik riskler ve Orta Doğu'daki gelişmeler, yatırımcıların geleneksel güvenli limanlara yönelmesini hızlandırıyor. Bu süreçte İsviçre frangı, yalnızca bir para birimi değil, aynı zamanda küresel belirsizliklere karşı koruma aracı olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde EUR/CHF paritesinin seyri, hem İsviçre'nin para politikası duruşunu hem de Avrupa ekonomisine duyulan güveni test eden önemli bir gösterge olacak.