İngiltere’de emeklilik yaşı 67’ye çıkıyor: Kimler etkilenecek, maaşlar ne kadar artacak?

Düzenlemenin ilk aşamasında 6 Nisan ile 5 Mayıs 1960 tarihleri arasında doğanlar kapsama alındı. Bu gruptaki kişiler, emekli maaşlarını alabilmek için en az bir ay daha fazla beklemek durumunda kalacak. Önümüzdeki iki yıl içinde yaş sınırı aşamalı olarak 67'ye çıkarılacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Yeni uygulamayla birlikte emekli maaşlarına yüzde 4,8 oranında artış yapıldı. Buna göre haftalık ödeme 241,30 sterline (yıllık yaklaşık 12.547 sterlin) yükselirken, eski sistemde bu tutar 184,90 sterlin seviyesinde kalıyor.

BÜTÇEYE KATKI HEDEFLENİYOR

Hükümet, emeklilik yaşının yükseltilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 10 milyar sterlin tasarruf sağlanacağını öngörüyor. Tam emekli maaşı alabilmek için ise en az 35 yıl sigorta primi ödenmesi şartı devam ediyor.

Uzmanlar, söz konusu değişikliğin özellikle düşük gelir grubundaki bireyler ile sağlık sorunları bulunan çalışanlar üzerinde daha fazla etkili olabileceğine dikkat çekiyor.