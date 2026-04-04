Asya’da yakıt krizi derinleşiyor: Şiddet olayları, grevler ve ekonomik baskı artıyor

Uluslararası kaynaklara göre, özellikle Bangladeş'te yakıt hırsızlığı ve karaborsa faaliyetleri hızla yayılırken, uzun akaryakıt kuyrukları ve panik alımları krizi daha da ağırlaştırdı. Akaryakıt istasyonlarına yönelik saldırıların artması, ülkedeki güvenlik sorunlarını da gözler önüne seriyor.

Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te ise yakıt istasyonu çalışanlarına yönelik saldırıların arttığı, bazı olaylarda can kayıplarının yaşandığı bildiriliyor. Şiddet olaylarının gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi endişe yaratıyor.

Öte yandan Filipinler'de yükselen dizel fiyatları nedeniyle binlerce ulaşım çalışanı greve giderken, enerji maliyetlerindeki artışın ekonomik etkileri daha görünür hale geldi.

Krizin en önemli nedenlerinden biri olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması gösteriliyor. Bu gelişme, enerji ithalatına bağımlı Asya ülkelerinde arz daralmasına yol açarak krizi derinleştirdi.

Hükümetler, artan maliyetlere karşı sübvansiyonlar ve acil yakıt alımlarıyla çözüm üretmeye çalışsa da, bu önlemlerin uzun vadede sürdürülebilir olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Uzmanlar, yükselen yakıt fiyatlarının yalnızca enerji piyasasını değil, aynı zamanda gıda ve temel tüketim ürünlerini de etkileyerek enflasyonu artırdığına dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi halinde ise bölgede kalıcı ekonomik ve sosyal istikrarsızlık riskinin büyüyebileceği ifade ediliyor.