IMF, İran savaşı senaryolarını inceliyor: Hangi ülkeler ek finansmana ihtiyaç duyacak?

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Departmanı, ülke masalarından cari denge ve olası finansman gereksinimlerine ilişkin analiz talep etti. Değerlendirme, halihazırda aktif finansman programı bulunan ülkeleri kapsıyor. IMF Sözcüsü, belirsizliklerin arttığı bir dönemde daha fazla ülkenin fona başvurduğunu belirterek, gerektiğinde destek sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş küresel ekonomiler üzerinde baskı oluşturuyor. Tarımsal üretimi etkileyen gübre tedarikindeki aksaklıklar da riskleri artırıyor. Brent petrolün varil fiyatı şu anda 102 doların üzerinde seyrediyor; savaş öncesinde ise yaklaşık 70 dolar civarındaydı.

IMF, şu anda 50 ülke ile aktif program yürütüyor ve gerekirse mevcut programları güçlendirmeye veya yeni programlar başlatmaya hazır olduğunu açıkladı. Fonun kredi bakiyesi 24 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar, toplam kredi kapasitesi ise 1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.