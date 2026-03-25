Tera Grubu 16,2 milyar TL vergi ile rekor kırdı

Tera Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirketler, 2025 yılı vergi dönemi ve 2026 yılı Şubat ayı dahil olmak üzere gerçekleştirdikleri toplam 16,2 milyar TL vergi ödemesiyle öne çıktı. Açıklanan rakam, grubun kamu maliyesine sağladığı katkıyı ortaya koydu.

Grup şirketlerinin düzenli faaliyetleri ve büyüme performansı ile birlikte vergi ödemelerinde de artış yaşandığı görüldü. Tera Grubu'nun farklı sektörlerdeki yatırımları sürerken, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında yapılan ödemeler toplamda 16,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde şirketlerin operasyonel büyümesini sürdürdüğü ve finansal faaliyetlerini genişlettiği belirtildi. Vergi ödemeleri, şirketlerin ekonomik faaliyet hacmiyle paralel olarak gerçekleşti.

Tera Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın şirketleri için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bu topraklarda üretmek, yatırım yapmak ve kazandığımızı yine bu ülkeye kazandırmak bizim için bir tercih değil, bir görevdir. Türkiye'nin gücüne inanıyor, milletimizin geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.