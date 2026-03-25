TCMB açıkladı: Net UYP açığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ocak ayı net Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla -345,2 milyar ABD doları oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre %8,1 oranında artışla 446,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %7,3 oranında artışla 791,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Rezerv varlıklar, bir önceki aya göre 34,1 milyar ABD doları artarak 218,2 milyar ABD doları olmuştur. Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %0,5 oranında artarak 75,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise %0,8 oranında azalarak 146,2 milyar ABD doları olmuştur. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları %1,3 oranında azalarak 43,4 milyar ABD dolarına gerilemiştir.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden olan hisse senetleri yükümlülükleri, bir önceki aya göre %26,3 oranında artarak 42,4 milyar ABD doları olmuştur. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %14,4 oranında artışla 231,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi %12,5 oranında artarak 152,1 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi %2,0 oranında artarak 408,1 milyar ABD doları seviyesine yükselmiştir."