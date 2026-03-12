KKM’de düşüş sürüyor: 2 milyar TL’nin altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, bankacılık sektöründeki toplam krediler önceki haftaya kıyasla yükselerek 24 trilyon 167,2 milyar TL'den 24 trilyon 201 milyar TL'ye ulaştı.

Bu dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 46 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 900 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan ticari ve diğer krediler 18 trilyon 254,52 milyar TL'ye çıktı ve taksitli ticari krediler 3 trilyon 677,6 milyar TL'den 3 trilyon 711,8 milyar TL'ye yükseldi. Kurumsal kredi kartı bakiyesi ise 876 milyar TL olarak kaydedildi.

Takipteki alacaklar 652,53 milyar TL'den 657,25 milyar TL'ye çıkarken, toplam menkul değerler 7 trilyon 87,7 milyar TL'den 7 trilyon 140 milyar TL'ye yükseldi. Toplam mevduat ise 28 trilyon 286,5 milyar TL'den 27 trilyon 849 milyar TL'ye geriledi.

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları, 2,08 milyar TL'den 1,99 milyar TL'ye düşerek 2 milyar TL'nin altına indi. BDDK verilerine göre geçen hafta KKM hesaplarındaki azalış 87 milyon TL olarak gerçekleşti.