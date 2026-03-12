Brent petrolün varili 97,74 dolar

Dün 91,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,68 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,6 artışla 97,74 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,07 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Irak ve Kuveyt yakınlarında Basra Körfezi'nin kuzeyinde iki uluslararası petrol tankerine saldırı düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından yeniden yükselerek vadeli piyasalarda varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 32 ülkenin kurum tarihindeki en yüksek miktar olan yaklaşık 400 milyon varillik stratejik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda uzlaşmasına rağmen bu seviyeyi aştı.

Bunun yanı sıra ABD Enerji Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararını aldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu çabanın bir parçası olarak Başkan Trump, Enerji Bakanlığına gelecek haftadan itibaren stratejik petrol rezervinden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi yetkisini verdi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu petrolün yaklaşık 120 gün içinde piyasaya sunulacağı belirtilirken stratejik rezervlerin gelecek yıl içinde yaklaşık 200 milyon varille yani çekilecek miktardan yüzde 20 daha fazla olacak şekilde ve vergi mükelleflerine ek maliyet getirmeden yeniden doldurulmasının planlandığı kaydedildi.

Piyasaya sürülecek ek petrolün küresel arz endişelerini hafifleterek jeopolitik gerilim kaynaklı fiyat artışlarını sınırlayacağı beklentisine karşın, Irak'ın Basra Limanı yakınındaki sularda iki petrol tankerinin saldırıya uğradığına ilişkin haberler, piyasada arz kesintisi endişelerini yeniden alevlendirdi.

Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, Basra Limanı açıklarındaki bölgesel sularda iki petrol tankeri hedef alındı ve tankerlerden birinde büyük çaplı yangın çıktı. Olay anına ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan, Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinde patlama meydana geldiğini, 31 kişinin kurtarıldığını ve kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Fartusi, patlamanın ardından petrol limanlarının geçici olarak kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığı ifade edildi.

Olaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Söz konusu gelişmeler, Orta Doğu'da enerji sevkiyatına yönelik risk algısını artırarak piyasalarda arz kesintisi endişelerini güçlendirdi ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 105,66 doların direnç, 88,65 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.