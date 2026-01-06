ABD, küresel kurumlar vergisi anlaşmasında stratejik avantaj sağladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) duyurduğu uzlaşma, ABD için iki önemli hedefi karşılıyor. Buna göre, diğer ülkelerin "ABD'li şirketler kendi ülkelerinde yeterince vergi ödemiyor" iddiasıyla Amerikan firmalarına ek vergi getirmesinin önü kesiliyor. Ayrıca, asgari vergi hesaplaması ABD'deki araştırma-geliştirme vergi kredileri gibi teşviklere daha uygun hale geliyor.

OECD'de süreci yöneten Manal Corwin, ABD'nin küresel anlaşmada kalmasının, kurumlar vergisi oranlarına alt sınır getirme yönündeki uluslararası kararlılığı sürdürdüğünü göstermesi bakımından kritik olduğunu belirtti. Corwin, misilleme tehdidi veya ülkelerin tek taraflı hareket etmesi senaryosuna kıyasla ortaya çıkan sonucun çok daha olumlu olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, bu anlaşmanın özellikle yüksek kar marjı olan ABD merkezli şirketler için büyük bir kazanım olduğunu belirtiyor. Ancak birçok ülkenin daha önceki anlaşma versiyonlarını ulusal yasalara dahil etmiş olması, bu yasaların geriye dönük olarak değiştirilmesini gerektirebilir. Ayrıca ABD'li şirketler, faaliyet gösterdikleri birçok ülkede asgari vergi yükümlülüklerine devam edecekler.