TCMB’den elektronik para ve ödeme hizmetlerine yeni düzenleme

TCMB'nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin daha önce 83'üncü maddesinin "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve bankalar" olan başlığı, "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, bankalar ve bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş" şeklinde değiştirildi.

Öte yandan söz konusu maddeye, "Bankanın hissedar olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluş, sunduğu ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili olarak 11'inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvan şartı, 15'inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 12'nci ve 20'nci maddeler hariç olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine tabidir." fıkrası eklendi.