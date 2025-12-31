Apara Piyasalar Doğal gaz piyasasında asgari sermaye miktarları artırıldı
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:24

Doğal gaz piyasasında asgari sermaye miktarları artırıldı

Doğal gaz piyasasında 2026 yılında geçerli olacak asgari sermaye tutarları, yüzde 25,49 oranında artırılarak güncellendi.

Doğal gaz piyasasında 2026 yılında geçerli olacak asgari sermaye tutarları, yeniden değerleme oranı olan %25,49 oranında artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına göre, yeni asgari sermaye miktarları şu şekilde belirlendi:

  • İthalat ve toptan satış lisansları için 89 milyon TL
  • Depolama ve sıvılaştırma lisansları için 446,1 milyon TL
  • İhracat lisansı için 46,9 milyon TL
  • İletim lisansı için 22,8 milyon TL
  • CNG iletim ve oto CNG lisansları için 8,9 milyon TL
  • Toptan oto LNG satış lisansı için ise 16,4 milyon TL.
Doğal gaz piyasasında asgari sermaye miktarları artırıldı
