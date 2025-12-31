Çinli otomobil üreticileri, AB tarifelerine rağmen Avrupa’da rekor pay elde etti

Dataforce verilerine göre, Çinli markalar Kasım ayında Avrupa'daki elektrikli araç satışlarında %12,8'lik oranla şimdiye kadarki en yüksek pazar payına ulaştı.

Aynı dönemde Çin menşeli hibrit araçların payı ise AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık genelinde %13'ü aştı. BYD ve SAIC gibi büyük markaların yanı sıra, Chery ve Leapmotor gibi yeni oyuncular da Avrupa'ya ihracatlarını hızlandırıyor.

Çin'deki üretim fazlası ve yoğun fiyat rekabeti, firmaları dış pazarlarda daha agresif büyüme stratejileri izlemeye yönlendirirken, Avrupa pazarı hem talep oluşturma hem de kârlılığı koruma açısından stratejik önem taşıyor.