Yuan son 2 yılın en üst seviyesinde!

Yerel piyasada işlem gören yuan, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) düşük günlük referans kuru belirlemesinin ardından dolar karşısında yüzde 0,1 yükselerek 6,9960 seviyesine çıktı. Bu adım, offshore yuanın Aralık sonunda 7 seviyesinin altına gerileyerek değer kazanmasının hemen ardından geldi.

BNY piyasa stratejisti Khoon Chong, "Yabancı sermaye girişleri, büyüme beklentileri ve teknoloji sektörüne yönelik iyimserliğin etkisiyle yuanın değer kazanması daha olası hale geliyor. 2026'da ekonomik toparlanma ve sermaye akışı desteğiyle yuanın güçlü seyri sürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yuanın referans oranın etrafında yüzde 2'lik bant içinde işlem gördüğü yerel piyasada değer kazanması, sınırlama bulunmayan offshore işlemlerden daha dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, Aralık ayında yuanın hızlı yükselişini frenlemek amacıyla devlet bankalarının müdahalelerine daha fazla destek verdi ve iç piyasada daha sıkı kontrol uygulandı.

Pekin, ticaret ortaklarını yatıştırmak amacıyla yuanın kontrollü biçimde değer kazanmasını isterken, sıcak para girişini sınırlamak adına bu süreci kademeli olarak yönetmeyi hedefliyor. PBOC, Aralık sonunda yayımladığı raporunda, kurda aşırı değerlenme riskine karşı tedbirler alırken esnekliğin korunacağını vurgulamıştı.

Singapur merkezli trader Mingze Wu ise "Yuan 7,0 seviyesinin altına hızlı bir şekilde düşerse, bu PBOC'yi harekete geçirebilir. Ancak düşüş kademeli olursa, bu durum merkez bankası açısından kabul edilebilir. Yuanın güçlenmesi için mevcut şartlar PBOC açısından olumlu" dedi.