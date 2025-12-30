Meta, Manus’u satın aldı

Meta, Çin merkezli yapay zeka girişimi Manus'u bünyesine kattı. Bu hamle, Mark Zuckerberg'in OpenAI ve Google ile rekabet etmek için yapay zekaya milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı bir döneme denk geldi.

Manus, araştırma ve otomasyon gibi görevleri minimum komutla bağımsız olarak yerine getirebilen, dijital bir çalışan gibi çalışan genel amaçlı bir yapay zeka ajanı geliştiriyor. Şirket, bu yıl tanıttığı ürünün performansının, OpenAI'ın DeepResearch ajanından üstün olduğunu ileri sürmüştü.

Meta, Manus'un geliştirdiği hizmeti hem işletip hem de ticarileştirecek. Ayrıca, bu teknolojiyi Meta AI başta olmak üzere çeşitli tüketici ve kurumsal ürünlerine entegre etmeyi planlıyor. Anlaşmanın mali detayları ise kamuoyuna açıklanmadı.

Merkezi Singapur'da bulunan Manus, Pekin merkezli Butterfly Effect Technology Ltd Co çatısı altında faaliyet gösteriyor.