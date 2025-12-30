İngiltere’de kartlı harcamalar pandemiden bu yana ilk kez geriledi

Bu sonuç, geçen yıl görülen %1,6'lık büyümeye kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. En son düşüş, Covid-19 kısıtlamalarının etkisiyle 2020'de harcamaların %7,1 azalmasıyla yaşanmıştı.

Veriler, enflasyondaki yeni yükseliş, artan işsizlik ve siyasi belirsizlik nedeniyle hanehalkı güveninin zayıfladığı bir dönemde tüketimdeki yumuşamayı doğruladı. Resmi rakamlar, reel harcanabilir gelirlerin üçüncü çeyrekte %0,8 düştüğünü ve 2024 sonundan bu yana artış göstermediğini ortaya koymuştu.

Zayıf tüketim ve yüksek tasarruf oranları, İngiltere ekonomisinin büyümesi üzerinde önemli bir baskı unsuru olmaya devam ediyor. Harcamalarda toparlanma, önümüzdeki yıllar için öngörülen sınırlı büyümenin yakalanması açısından kritik görülüyor.

Buna karşın Barclays, tüketicilerin küçük lüksler ve "deneyim ekonomisi"ne harcama yapmayı sürdürdüğünü belirtti. Oasis, Coldplay ve Sabrina Carpenter gibi sanatçıların büyük turneleri bu eğilimi destekledi.

Eczane, sağlık ve güzellik kategorisi %9,5 artışla en güçlü performansı sergiledi. Banka, bunu mali baskı dönemlerinde tüketicilerin ruh halini iyileştirmek için daha erişilebilir küçük lükslere yöneldiğini ifade eden "ruj etkisi"nin göstergesi olarak değerlendirdi. Temel harcamalar yıllık bazda %2,3 azalırken, süpermarket harcamaları %1,7 geriledi. Zorunlu olmayan harcamaların değeri ise yalnızca %0,8 arttı.