Çevre Kanunu’na aykırılıklarda cezalar 2026 için güncellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tahsil edilen Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tutarlarına ilişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çevre mevzuatına aykırı eylemler nedeniyle kesilecek idari para cezaları, 2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi. Düzenlemeye göre, cezalar Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yüzde 25,49 oranında artırılacak. Hesaplamalarda Türk lirası kuruşları dikkate alınmayacak.

Yeni GEKAP tutarları ise şöyle açıklandı:

Plastik poşet: 1,07 TL

Lastik: 27 TL

Çinko karbon pil: 33 TL

Madeni yağ: 8 TL

Bitkisel yağ: 1,70 TL

İlaç: 0,17 TL

0,33 litreye kadar içecek ambalajı: 0,107 TL

1,511 litre ve üzeri içecek ambalajı: 0,42 TL

Güncellenmiş cezalar ve GEKAP bedelleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.