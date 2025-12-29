Çin’in elektrikli araç ihracatı kasımda arttı

Çin Gümrükleri verilerine göre, Çin'in Meksika'ya elektrikli araç ihracatı kasımda yıllık bazda yüzde 2.367 artarak 19 bin 344 adede ulaştı. Bu rakam, ülke ve bölgeler arasında kasım ayında kaydedilen en yüksek ihracat hacmi oldu.

Bölgesel dağılıma bakıldığında Asya, 110 bin 61 adetle Çin'in en büyük elektrikli araç pazarı olmayı sürdürdü. Asya'ya yapılan sevkiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71 arttı. Avrupa 42 bin 927 adetle ikinci sırada yer alırken, bu bölgeye ihracat yüzde 63 yükseldi. Latin Amerika ve Karayipler ise yüzde 283'lük artışla 35 bin 182 adede ulaşarak en hızlı büyüyen bölge olarak öne çıktı.

Çin'in Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı elektrikli araç ihracatı kasım ayında yıllık bazda yüzde 39 artışla 25 bin 792 adet olarak kaydedildi. İngiltere ve Belçika da Avrupa'daki önemli alıcılar arasında yer aldı.

Kasım ayında ülke bazında Meksika'yı Endonezya izledi. Endonezya'ya ihracat yüzde 302 artışla 17 bin 503 adet olurken, Tayland'a yapılan sevkiyatlar 13 bin 517 adetle yüzde 66 arttı. Filipinler, Malezya ve Türkiye de Çin'in en büyük ilk 10 elektrikli araç pazarı arasında yer aldı. Türkiye'ye ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 760 artarak 9 bin 292 adede çıktı.

Yılın ilk 11 ayın�� kapsayan kümülatif verilere göre Çin'in toplam elektrikli araç ihracatı 1,98 milyon adede ulaştı ve yıllık bazda yüzde 29 artış gösterdi. Aynı dönemde Asya'ya ihracat 994 bin adedi aşarken, Avrupa'ya 604 bin, Latin Amerika ve Karayipler'e ise yaklaşık 250 bin elektrikli araç gönderildi.

Veriler, Çinli üreticilerin özellikle gelişmekte olan pazarlarda hızla pay kazandığını ve küresel elektrikli araç ticaretinde ağırlığını artırmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.