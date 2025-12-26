Özbekistan’ın dış ticaret hacmi 72 milyar doları aştı

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi, 2025 yılının 11 ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre ocak-kasım döneminde dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 72 milyar 780 milyon 200 bin dolar olarak hesaplandı.

Yılın 11 ayında ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,2 artarak 30 milyar 894 milyon 800 bin dolara, ithalatı da yüzde 18,7 artarak 41 milyar 885 milyon 400 bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde 210 ülkeyle ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise 10 milyar 990 milyon 600 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ülke ihracatında altın yüzde 32, hizmetler sektörü yüzde 27,4, sanayi ürünleri yüzde 11,3, gıda ve hayvancılık yüzde 8,7, kimyasal ürünler yüzde 6 pay aldı. İthalatta ise binek araç, makine ve teçhizatlar yüzde 33,6, sanayi ürünleri yüzde 15,7, kimya ürünleri yüzde 12,2, gıda ve hayvancılık yüzde 9,6 pay aldı.

11 ayda Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 20,1'lik payla Çin ilk sırada yer alırken bu ülkeyi yüzde 16,2 ile Rusya, yüzde 6 ile Kazakistan, yüzde 3,7 ile Türkiye ve yüzde 2,2 ile Güney Kore izledi.

2024'te ülkenin dış ticaret hacmi yüzde 3,8 artarak 65 milyar 934 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDAKİ DIŞ TİCARET HACMİ ARTTI

Türkiye, yılın ocak-kasım döneminde yüzde 3,7'lik payla Özbekistan'ın 4'üncü ticari ortağı oldu.

2024 yılının 11 ayında 2 milyar 674 milyon 500 bin dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 681 milyon dolar olarak hesaplandı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,24 artış gösterdi.

Ocak-kasım döneminde Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 1 milyar 27 milyon 300 bin dolar, Türkiye'den ithalatı 1 milyar 653 milyon 700 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2024'te Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi, bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 azalarak 2 milyar 937 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşirken, ülkenin Türkiye'ye ihracatı 2023'e göre yüzde 7,4 azalarak 1 milyar 169 milyon 300 bin dolar, ithalatı ise yüzde 6,8 azalışla 1 milyar 768 milyon dolar olmuştu.