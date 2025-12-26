Japonya Sanayi Bakanlığı, çip ve yapay zeka bütçesini dört kat artırıyor

Bakanlığın toplam bütçesi, önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 artışla 3,07 trilyon yene ulaştı; bu artış büyük ölçüde yonga ve yapay zeka harcamalarındaki sıçramadan kaynaklanıyor. Başbakan Sanae Takaichi'nin kabinesinin planı 26 Aralık'ta onaylamasının ardından, hükümetin ilk bütçe planı yeni yılda parlamentoda görüşülecek.

Bu artış, Japonya'nın ABD ve Çin'in önünde olduğu ileri teknoloji alanındaki kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Aynı zamanda Japonya, kilit teknolojiler için daha iyi tedarik zinciri erişimi sağlamaya çalışıyor.

Bakanlık, nisanda başlayan mali yıldan itibaren yonga ve yapay zeka için gereken ek fonun çoğunu, yıl içinde ek bütçeler yerine düzenli bütçelerden karşılamayı planlıyor. Bu yaklaşımın sektörlere daha istikrarlı bir finansman sağlaması bekleniyor.

Yarı iletkenler için, devlet destekli Rapidus girişimine 150 milyar yen ayrıldı; bu hükümetin bu girişime yaptığı kümülatif yatırımı 250 milyar yene çıkarıyor. Yapay zeka için ise 387,3 milyar yen, yerli temel yapay zeka modellerinin geliştirilmesine, veri altyapısının güçlendirilmesine ve yapay zekanın robotları ve makineleri kontrol ettiği 'fiziksel yapay zeka'ya ayrıldı.

Daha geniş bütçe içinde, nadir toprak elementleri dahil kilit minerallerin temini için 5 milyar yen ayrıldı. Dekarbonizasyon için de sözde yeni nesil nükleer santrallerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alanlara 122 milyar yen kaynak ayrıldı.

Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının bir parçası olarak, devlet destekli Nippon İhracat ve Yatırım Sigortası'nın ABD'ye yapılan Japon yatırımlarını desteklemesine yardımcı olmak için 1,78 trilyon yen tutarında özel tahvil ihraç edilecek.