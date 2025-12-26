Çin ile AB arasındaki ticaret gerilimleri artıyor

Nomura analistlerinin yayımladığı araştırma notuna göre, Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret geriliminin giderek tırmandığına dikkat çekildi.

Özellikle elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi ileri teknoloji ve yeşil sektörlerdeki yeni ihracat dalgasının AB pazarında önemli etkiler yaratabileceği belirtildi.

Çin'deki deflasyonist baskılar ve zayıflayan yuan, bu ürünleri AB'de son derece rekabetçi hale getiriyor.

Analistler, Brüksel'in yerli üreticileri korumak amacıyla Çin mallarına giderek daha fazla gümrük vergisi uygulayabileceğini ve ticaret ile yatırım engellerini artırabileceğine işaret ettiler.

Bu gelişmelerin sonucunda, Çin'in AB'ye ihracat büyümesinin önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık yüzde 5'e gerilemesi bekleniyor. Bu oran, 2021-2025 döneminde kaydedilen ortalama yüzde 7,4'lük büyümenin altında.