TÜİK açıkladı: Hizmet ve perakende ticaret sektörlerine güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı.

Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.