Rusya yılda 100 milyon ton LNG ihracat hedefini "birkaç yıl" erteledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e enerji sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus gazını Moğolistan üzerinden Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesinde çalışmaların sürdüğüne işaret eden Novak, "Şirketlerimiz ve ortaklarımız, gaz tedariki konusunda ticari anlaşmalara varmak için son aşamaya gedi. Bu nedenle, bu olayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Novak, Rusya'nın orta vadede yılda 540 milyon ton petrol üretmeyi hedeflediğini belirterek, "Başta Arktik'te, erişmesi zorlu rezervlere ulaşıyoruz. Bu sektöre yatırımları teşvik etmek amacıyla gerekli koşulları hazırlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Rusya'nın yılda 100 milyon ton LNG ihracat hedefine ilişkin de değerlendirmede bulunan Novak, "LNG üretimini geliştireceğiz. Hedefimiz 100 milyon tona ulaşmaktı. Açıkçası, yaptırım kısıtlamaları nedeniyle bu hedef birkaç yıl ertelenecek." dedi.

Rusya'nın LNG tesisi inşaatlarını sürdürdüğünü dile getiren Novak, bu kaynağı enerji sanayisinin önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Novak, Avrupa'nın dondurulan Rus varlıklarını kullanma girişimlerine ilişkin, "Bu konuda bir plan hazırlandı. Bu tür kararların alınması durumunda simetrik bir yanıt vermemizi sağlayan ilgili başkanlık kararnamesi de zaten kabul edildi." ifadelerini kullandı.