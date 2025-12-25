Fransa’da dar gelirli çalışanlara ’Sosyal Kiralama’ programı

Fransa'da elektrikli otomobile geçişi hızlandırmak ve düşük gelirli kesimlerin araç erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan "Leasing Social" (sosyal kiralama) programı bu yıl yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz yıl yoğun talep gören uygulamanın ardından, yeni dönemde hedef en az 50 bin elektrikli aracın uygun şartlarla vatandaşlara ulaştırılması olarak açıklandı. Fransa hükümetinin "Leasing Social" adıyla yürüttüğü program, satın alma yerine uzun dönem kiralama üzerinden, dar gelirli çalışanların yeni elektrikli otomobil kullanabilmesini amaçlıyor. Resmi bilgilendirmelerde programın, piyasa şartlarına göre, "daha erişilebilir kira bedeli" oluşturacak şekilde tasarlandığı, aylık ödemelerin 200 euronun altında tutulduğu ve bazı tekliflerde 140 euro ve altına kadar indiği belirtildi.

EN AZ 3 YIL KİRALAMA ŞARTI

En az 36 ay süreyle yapılan uzun dönem araç kiralama sözleşmelerini kapsayan uygulamada araçlar, "yeni" ve "tam elektrikli" olmak zorunda; ikinci el veya sonradan elektrikliye dönüştürülenler ise kapsam dışı bırakılıyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR

Yetkili kurumların yayınladığı kriterlere göre, destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin Fransa'da ikamet eden aktif çalışan olması ve gelir şartını sağlaması gerekiyor. Gelir kriteri, Fransa'daki vergi sisteminde kullanılan "yıllık kişi başı gelir" göstergesi üzerinden hesaplanıyor ve 16 bin 300 euro veya altında olması isteniyor. Ayrıca başvuru sahibinin, işe gidiş-geliş veya görevi gereği araca ihtiyaç duyduğunu kanıtlaması gerekiyor. Bu kapsamda ya kişisel aracıyla iş amaçlı yılda 8 bin kilometrenin üzerinde yol yapması ya da ev-iş güzergahında tek yön mesafenin 15 kilometreyi aşması gibi şartlar aranıyor.

ARAÇ İÇİN ÇEVRESEL EŞİK VE FİYAT SINIRI

Resmi simülatör ve kılavuzlarda, kiralanacak aracın "asgari çevresel puan/eko-skor" barajını geçmesi gerektiği belirtilirken, aracın 2,4 tonun altında olması ve liste fiyatının KDV dahil 47 bin euronun üstüne çıkmaması gibi kriterler yer alıyor.

7 BİN EUROYA KADAR DEVLET DESTEĞİ VE 50 BİN ARAÇ HEDEFİ

Resmi bilgilendirmelere göre, "Leasing Social", kira bedelini düşürmeye yönelik bir destek modeli olarak uygulanıyor ve devlet katkısı 7 bin euroya kadar çıkabiliyor; hükümet ise 2025 döneminde program kapsamında en az 50 bin elektrikli aracın kiralanmasını hedeflerken, "ZFE" olarak adlandırılan düşük emisyon bölgelerinde yaşayan veya çalışanlar için 5 bin araçlık özel kontenjan ayrıldığını duyurdu.

BAŞVURU SAYISI 48 BİN 400'E ULAŞTI

Fransız otomotiv basınında Aralık sonunda yayımlanan değerlendirmelere göre, 2025 programında yaklaşık 48 bin 400 başvuru dosyası tamamlandı. Bütçenin tamamen dolmaması nedeniyle, 3 binin üzerinde ek başvurunun daha karşılanabileceği belirtildi.