Çin, Bohay Denizi’nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Bohay Denizi'ndeki sığ neojen tabakalarda yeni petrol rezervi bulundu.

Çinhuangdao 29-6 adı verilen petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.

1688 metre derinliğe kazılan test kuyusundan günde 2 bin 560 varil petrol çıkarılırken, sahadan günde 370 ton (8 bin 786 varil) petrol çıkarılabileceği öngörülüyor.

Şirket, geçen yıl aynı bölgede Çinhuangdao 27-3 adlı petrol sahasında 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfettiğini bildirmişti.

CNOOC, Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapıyor.