Asya borsaları karışık seyrediyor

Bölgede teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki yükselişler dikkati çekerken, geçen haftalarda ABD'deki teknoloji hisselerine yönelik yüksek değerleme endişeleriyle gerileyen hisseler toparlanmayı sürdürdü.

Merkez bankaları tarafında ise Japonya Merkez Bankası, 30 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıya ilişkin tutanakları yayımladı.

Tutanaklarda, üyelerin ülke ekonomisine ilişkin temel senaryoyu ele aldığı belirtilirken, dünya genelinde uygulanan ticaret ve diğer politikaların yurt dışı ekonomilerde yavaşlamaya yol açmasının, yurt içinde ise şirket karlılıklarındaki gerileme gibi unsurların etkisiyle Japonya'nın ekonomik büyümesinin ılımlı seyretmesinin muhtemel olduğu değerlendirildi.

Bununla birlikte gevşek finansal koşullar gibi faktörlerin de büyümeyi desteklemesinin beklendiği ifade edilirken, ilerleyen dönemde diğer ekonomilerin yeniden büyüme patikasına dönmesiyle Japonya'nın ekonomik büyüme performansının yükselmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Öte yandan tutanaklarda, ABD ekonomisinin aşırı ısınması ve buna bağlı olarak yenin değer kaybetmesi sonucu Japonya'da fiyatların belirgin şekilde yukarı yönlü baskı altında kalma riskine dikkat çekilerek, politika faizinin daha erken artırılmasının arzu edilebileceği belirtildi.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da ekonomik faaliyetlerdeki gelecek yönlü eğilimi ölçmek için kullanılan öncü endeks, ekimde 109,8 olarak açıklandı.

Japonya, temiz enerji kullanan şirketlere 1,3 milyar dolar finansman sağlamayı planlıyor

Bu gelişmelere ek olarak Japonya, yenilenebilir enerjiye olan talebi artırmak ve bölgesel alanlarda büyümeyi teşvik etmek amacıyla, temiz enerji kullanan şirketlere yatırım finansmanı sağlamak için 210 milyar yen (yaklaşık 1,34 milyar dolar) ayırmayı planladığını açıkladı.

Söz konusu teşvikin, dünyanın beşinci büyük karbondioksit emisyoncusu olan ülkenin, rüzgar ve güneş enerjisi projelerindeki aksaklıkların ardından temiz enerji hedeflerine ulaşmasına ve ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Programın 2026 mali yılından itibaren 5 yıl boyunca fon sağlaması öngörülürken, tamamen karbondan arındırılmış elektriğe dayanan ve elektriğin üretildiği bölgelere katkı sunan şirketlerin sermaye harcamalarının yarısına kadarını kapsayan sübvansiyonlardan yararlanabilmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 50.358 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 4.108,6 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 3.938 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde yükselişle işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 85.506 puanda seyrediyor.