ABD’de mortgage başvuruları geriledi

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, aynı haftada yeniden finansman endeksi haftalık bazda yüzde 6 düşerken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 110 artış gösterdi. Mevsimsel olarak düzeltilmiş satın alma endeksi yüzde 4 azalırken, düzeltilmemiş satın alma endeksi haftalık bazda yüzde 6 düştü ve yıllık bazda yüzde 16 artış kaydetti.

MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, mortgage faizlerinde sınırlı düşüşe rağmen toplam başvuru hacminin gerilediğini belirterek, yumuşayan iş gücü piyasası, kalıcı enflasyon, yüksek konut arzı ve istikrarlı faiz oranlarının yeni yılda da devam etmesini beklediklerini söyledi. Fratantoni, 2026 yılında konut satışlarında sınırlı büyüme öngördüklerini ifade etti.

Yeniden finansmanın toplam başvurular içindeki payı yüzde 59,1'e, ayarlanabilir faizli mortgage'ların payı yüzde 8,1'e yükseldi. FHA payı yüzde 20,8'e çıkarken, VA payı yüzde 15,3'e geriledi, USDA payı yüzde 0,4'te sabit kaldı.

30 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranı uyumlu kredilerde yüzde 6,31'e düşerken, jumbo kredilerde yüzde 6,52'ye yükseldi. 15 yıl vadeli oran yüzde 5,70'e gerilerken, 5/1 ARM oranı yüzde 5,79'a çıktı.