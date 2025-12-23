İngiltere’de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi

Bankanın, iyimser firmalar ile kötümser firmalar arasındaki farkı gösteren, iş barometresi 5 puan yükselerek net %47 seviyesine ulaştı. .

Barometre ekimden bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in bütçesi öncesindeki seviyelerin de üzerinde gerçekleşti. Yıl başına göre ise 10 puanlık artış kaydedildi. Daha geniş ekonomi için iyimserlik dört ayın zirvesine ulaştı.

Bu rakamlar, PMI verilerinin de işaret ettiği, iş dünyası güveninin bütçe planları sonrasında toparlandığı yönündeki kanıtlara ekleniyor. Reeves, 26 Kasım'daki bütçesinde 26 milyar sterlin (34,9 milyar dolar) vergi artışı açıklamış, ancak işletmeler ilk bütçesinde olduğu gibi ağır bordro vergisi darbesi yemekten kurtulmuştu. Bunun yerine, hane halkının bütçeden en büyük darbeyi alması bekleniyor.

İyimserlik duygusunun yeniden canlanması, ekonominin yılın ikinci yarısında keskin bir şekilde yavaşladığını doğrulayan pazartesi günkü rakamlara rağmen geldi. İngiltere, yılın ilk yarısında G7 ekonomileri arasında en hızlı büyüyenlerden biri olmasına rağmen, büyüme üçüncü çeyrekte %0,1'e yavaşladı.

Lloyds Ticari Bankacılık kıdemli ekonomisti Hann-Ju Ho, "İş güvenindeki artış, geniş ekonomideki iyimserliğin 11 puan yükselmesinden kaynaklanıyor" dedi ve "Güven, bu yılki en yüksek seviyeye ulaşan inşaat sektöründe en fazla değişti" diye ekledi.

Özel sektör ekonomistleri, İngiltere'nin gelecek yıl büyümesinin 2025 için tahmin edilen %1,4'ten %1,1'e yavaşlamasını bekliyor. Reeves, önümüzdeki yıllarda sıradan büyüme seviyelerine işaret eden tahminleri "yenme" sözü verdi.

Firmaların kendi fiyat artış beklentilerini takip eden gösterge yıl başı seviyelerine gerilerken, ücret büyümesi tahminleri sabit kaldı. Firmaların yaklaşık %18'i, önümüzdeki 12 ayda ücretlerin %4 veya daha fazla artmasını bekliyor.