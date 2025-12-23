Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD endekslerinde Noel tatili öncesinde genel olarak iyimser bir hava hakim olurken tatil nedeniyle ileriki günlerde açık olacak az sayıdaki borsada da likiditenin düşük seviyede olması bekleniyor.

ABD ve Avrupa piyasalarındaki tatil öncesi Asya borsalarında yatırımcıların daha temkinli bir duruş sergilemesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

JAPONYA MALİYE BAKANI KATAYAMA'DAN MÜDAHALE MESAJI

Japonya'da yendeki aşırı hareketler piyasaların odağında bulunurken Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yendeki aşırı hareketlere karşı müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

Katayama, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın geçen haftaki basın açıklamasının ardından yenin değer kaybına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, mevcut durumun temel dinamikleri yansıtmadığını söyledi.

Japonya'nın eylül ayında ABD ile döviz kuru politikası konusunda vardığı anlaşmaya yönelik konuşan Katayama, "Hükümet, aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacaktır" dedi.

Katayama'nın açıklamalarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,6 azalışla 156 seviyesine geriledi.

Tahvil tarafında ise BoJ'un faiz artırım kararı ve Ueda'nın mesajları sonrasında dün son 30 yılın zirvesine çıkan Japon 10 yıllık tahvil faizleri yeni işlem gününde ise alıcılı seyrin etkisiyle yüzde 2,035 seviyesine geriledi.

ÇİN, AB'DEN GELEN SÜT ÜRÜNLERİNE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRDİ

Öte yandan, Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen süt ürünlerine başlattığı devlet desteği (sübvansiyon) soruşturması sonunda, bu kalemlerde ilave gümrük vergileri getirme kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'den ithal süt ürünlerine yönelik yürütülen soruşturmada ilk kanıtların ürünlerin sübvansiyonlardan yararlandığı, bunun Çin'in yerli endüstrisinde zarara yol açtığı, sübvansiyonlar ile oluşan zarar arasında nedensellik bağının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada bu sebeple karşı tedbir olarak AB'den ithal süt ürünlerine yüzde 21,9 ila yüzde 42,7 ilave gümrük vergisi getirileceği bildirildi.

Öte yandan China Vanke'nin 2 milyar yuan değerindeki yerel para cinsinden tahvilin geri ödemesinin 28 Ocak tarihine ertelenmesi konusunda tahvil sahipleriyle anlaşması sonrasında şirket temerrüde düşmekten kurtuldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 50.431 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 artışla 4.117,3 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.913 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının hemen üzerinde 25.733 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 kayıpla 85.478 puanda seyrediyor.