Tatil öncesi Bitcoin’de türev baskısı

Kripto piyasaları 2025'in son günlerine yüksek oynaklık ve belirsizlikle giriyor. Bitcoin, özellikle türev piyasalar kaynaklı baskı altında kalmaya devam ediyor. 23 milyar dolarlık opsiyon ve vadeli işlem sözleşmesinin süresinin dolacak olması, zaten hassas olan fiyat hareketlerini daha da sertleştirebilir.

130 MİLYAR DOLARLIK DALGALANMA

Geçtiğimiz hafta, Bitcoin fiyatlarında ciddi oynamalar yaşandı. Özellikle çarşamba günü, yalnızca bir saat içinde gerçekleşen fiyat hareketlerinin toplam piyasa etkisi 130 milyar doları aştı. Yükseliş girişimleri, kısa sürede satış baskısıyla karşılandı ve her alım dalgası yeni satışları tetikledi.

OPSİYON VADELERİ BASKIYI ARTIRIYOR

Cuma günü sona erecek yüksek hacimli opsiyon sözleşmeleri, fiyatlardaki mevcut oynaklığın daha da artmasına neden olabilir. Uzmanlara göre bu tarz vade bitişleri, piyasada ani ve keskin fiyat değişimlerine yol açabiliyor.

BİTCOİN ZİRVESİNDEN UZAKLAŞTI

Bitcoin, son işlemlerde 88 bin doların altında seyrediyor. Bu seviye, ekim ayında ulaşılan 126 bin dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 30 gerisinde. 2025 genelinde bakıldığında ise Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 6'ya ulaşmış durumda.

YILIN EN KÖTÜ VARLIK SINIFI

2025 itibarıyla kripto para piyasaları, yılın en zayıf performans gösteren yatırım aracı olarak öne çıktı. Bitcoin için bu çeyrek, Haziran 2022'den bu yana en kötü dönem olma yolunda ilerliyor.