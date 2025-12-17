TÜİK açıkladı: Kasımda 183 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre; Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %52,4'ünü otomobil, %29,9'unu motosiklet, %12,8'ini kamyonet, %2,1'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %2,6 ARTTI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %209,6, kamyonette %14,8, otomobilde %9,6, traktörde %3,6, otobüste %0,5 artarken motosiklette %10,9, minibüste %10,4 ve kamyonda %8,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %3,1 AZALDI



Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %200,0, kamyonette %19,8, otomobilde %13,1, kamyonda %4,1, otobüste %0,2 artarken traktörde %35,4, motosiklette %25,4 ve minibüste %25,3 azaldı.



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 33 milyon 371 bin 446 oldu



Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,6'sını otomobil, %21,1'ini motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KASIM AYINDA 897 BİN 877 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,8'ini otomobil, %14,9'unu kamyonet, %9,6'sını motosiklet, %3,5'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



KASIM AYINDA 96 BİN 3 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,0'ı Renault, %9,3'ü Volkswagen, %8,6'sı Toyota, %5,7'si Hyundai, %5,6'sı Fiat, %5,6'sı Skoda, %4,9'u BYD, %4,7'si Peugeot, %4,5'i TOGG, %4,1'i Citroen, %3,9'u Opel, %3,2'si Mercedes-Benz, %2,9'u Nissan, %2,8'i BMW, %2,6'sı Tesla, %2,3'ü Chery, %2,2'si Ford, %2,1'i Audi, %2,0'ı Dacia, %1,9'u Kia ve %9,2'si diğer(2) markalardan oluştu.



OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 2 MİLYON 120 BİN 333 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,1 azalarak 2 milyon 120 bin 333 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %56,3 artarak 48 bin 844 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 71 bin 489 adet artış gerçekleşti.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %46,2'Sİ BENZİN YAKITLIDIR



Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin %46,2'si benzin, %26,9'u hibrit, %17,0'ı elektrikli, %8,8'i dizel ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 218 bin 442 adet otomobilin ise %32,8'i dizel, %30,8'i benzin, %30,3'ü LPG, %3,8'i hibrit ve %2,0'ı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI



Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin %29,7'si 1300 ve altı, %23,3'ü 1401-1500, %10,8'i 1501-1600, %10,7'si 1301-1400, %8,0'ı 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 391 bin 698'i gri renklidir



Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 adet otomobilin %40,2'si gri, %24,9'u beyaz, %13,3'ü siyah, %11,6'sı mavi, %4,5'i yeşil, %3,7'si kırmızı, %0,7'si kahverengi, %0,5'i sarı, %0,4'ü turuncu ve %0,2'si diğer renklidir.