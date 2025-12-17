Rusya’nın giga fabrikası devrede: Yıllık 50 bin elektrikli araç bataryası üretecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TVEL tarafından Kaliningrad'a bağlı Nemanskiy'de inşa edilen giga fabrika deneme amaçlı faaliyete geçirildi.

Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 4 gigavatsaat seviyesinde bulunurken, tesis pil hücreleri için temel kimyadan başlayarak nihai modüllerin ve komple pillerin üretimine kadar uzanan tam döngülü üretim yapısıyla ülkedeki tek büyük endüstriyel lityum-iyon pil üretim tesisi olma özelliğini taşıyor.

Enerji depolama sistemleri, yeni teknolojik düzenin gelecek vadeden alanları arasında yer alırken, lityum-iyon piller halihazırda binek otomobillerden kamyonlara, otobüslerden teknelere kadar elektrikli ulaşımda ve forkliftler, depo ve lojistik makineleri, madencilik ekipmanları ile lojistik robotları gibi çeşitli özel makinelerin üretiminde yaygın olarak kullanılıyor.

Açıklamada, depolama sistemlerinin elektrik enerjisi sektöründe de giderek daha fazla tercih edildiği belirtilerek, kesintisiz güç sistemlerinin kritik üretim tesislerinin enerji ihtiyacını karşıladığı, enerji depolama sistemlerinin yük profillerini dengeleyerek elektrik tasarrufu sağladığı kaydedildi.

Giga fabrika, büyük ölçekli ve yüksek teknolojili bir üretim tesisi olarak öne çıkarken, işletmede toplam ağırlığı 25 bin ton olan 3 binden fazla ekipman kurulduğu, teknolojik hatların toplam uzunluğunun ise 2,5 kilometreye ulaştığı bildirildi. 23 hektardan fazla alana yayılan tesiste ise 20'den fazla bina ve yapı inşa edildiği kaydedildi.

Tüm süreçlerin yaklaşık yüzde 90'ını kapsayan yüksek otomasyon düzeyinin saniyede 1 hücre üretim hızına ulaşılmasını sağladığı belirtilirken, Kaliningrad giga fabrikasının 4 gigavatsaatlik kapasitesinin yaklaşık 1,5 milyon şarj modülüne veya elektrikli araçlar için 50 bin çekiş bataryasına eşdeğer bir üretimi temsil ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Eylül 2023'te Yeni Moskova'da ikinci giga fabrikanın inşaatına başlandığı ve 2026'da işletmeye alınması planlanan bu tesisin kapasitesinin de yıllık 4 gigavatsaat olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Giga fabrikanın faaliyete geçmesi, Rusya için endüstriyel bir atılım ve ulusal teknolojik egemenliğin temeline yapılmış devasa bir katkıdır." ifadesini kullandı.